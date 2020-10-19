



Açıklamada, özellikle kurumsal olmayan internet siteleri ve sosyal medya mecraları, hatta cep telefonu uygulamaları üzerinden satın alma işlemi yapılarak, kapıda ödeme gibi banka hesap sahiplik bilgisi olmayan ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen alışverişlerde çok sayıda mağduriyet yaşandığı bildirildi.

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Açıklamada, mesafeli yöntemle alışverişte yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek adına Bakanlığın tüketicilere uyarıları şöyle sıralandı:

"İnternet veya telefon ile alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda satıcı hakkında arama motorlarında kısa ve genel bir ön inceleme yapmak, gerekirse şikayetleri incelemek fikir verecektir. Mesafeli yöntemin tüketicilere sağladığı avantajlardan birisi de, satın alınması planlanan malın veya hizmetin fiyatı ve niteliklerini birçok mecradan araştırabilme kolaylığı sağlamasıdır. Bu sebeple mal veya hizmetin diğer mecralardaki yaklaşık fiyatının öğrenilmesi ve kıyaslama yapılması, gerçekçi olamayacak kadar cazip görünen düşük fiyatlara veya indirimlere dikkatle yaklaşılması çoğu mağduriyetin önüne geçecektir. Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı, güven damgası bilgisi gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilerek alışveriş yapılmalıdır. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi gerekirse Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 'internet site bilgisi sorgulama' ekranından faydalanılması çoğu mağduriyetin önüne geçebilecektir."