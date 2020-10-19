TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyasının hangi tarihte başlayacağı özellikle şu günlerde merak konusu oldu. Bilindiği üzere Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) konut alanlara yüzde 20 indirim müjdesi haberi duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın başlayacağı tarihi açıkladı.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyası 21 Ekim'de başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.