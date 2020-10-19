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    • 19.10.2020 19:09
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 19 Ekim

    'da BIST 100 endeksi, 19 Ekim'i yüzde 1,06 değer kazancıyla 1.205,37 puandan tamamlayarak 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Net Holding 3,32 3,53 -5,95
    Zorlu Enerji 2,78 2,91 -4,47
    Alcatel Lucent Teletaş 31,52 32,78 -3,84
    Petkim 4,48 4,63 -3,24
    Coca Cola İçecek 53,05 54,65 -2,93
    ARD Bilişim Teknolojileri 40,22 41,40 -2,85
    Migros Ticaret 42,22 43,34 -2,58
    İpek Doğal Enerji 12,46 12,79 -2,58
    Tümosan Motor ve Traktör 11,51 11,78 -2,29
    Odaş Elektrik 3,48 3,55 -1,97
    Tat Gıda 11,95 12,19 -1,97
    Aygaz 12,31 12,55 -1,91
    Aksa Enerji 6,72 6,85 -1,90
    Netaş Telekomünikasyon 21,58 21,98 -1,82
    Tüpraş 81,05 82,45 -1,70
    Bim Mağazalar 68,60 69,70 -1,58
    Gübre Fabrikaları 35,06 35,56 -1,41
    Türk Traktör 117,80 119,40 -1,34
    Bizim Mağazaları 16,72 16,93 -1,24
    Doğan Holding 2,43 2,46 -1,22

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 19 Ekim BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler