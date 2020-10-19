Borsa kazandırdı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi'ne dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen, yüzde 33.71 ile Net Holding oldu. Onu yüzde 21.95 ile Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 16,42 ile ARD Bilişim Teknolojileri izledi.