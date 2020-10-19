Borsa kazandırdı

Yatırım borsa ve dolar geçen haftayı yükselişle tamamlarken, altın ve euro ise kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.32 kazançla 1.192,73 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 1.169,12, en yüksek 1.193,83 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2.86 artışla 1.248,72 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3.09 kazançla 1.836,76 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2.41 primle 1.101,13 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0.78 değerle 1.843,90 puana yükseldi.
Enerji ve turizm hisselerinde artışlar görüldü.
EN ÇOK ARTANLAR
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi'ne dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen, yüzde 33.71 ile Net Holding oldu. Onu yüzde 21.95 ile Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 16,42 ile ARD Bilişim Teknolojileri izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 2.51 ile Koza Madencilik, yüzde 1.95 ile Türk Hava Yolları, yüzde 1.88 ile Şişecam şeklinde sıralandı.
6 ŞİRKETİN HALKA ARZINA 5.1 MİLYAR LİRALIK TALEP
Yılbaşından bu yana 555 bin yeni yerli yatırımcının katıldığı hisse senedi piyasasında halka arzlara rekor ilgi devam ediyor.
Son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıktı. 2020'de şu ana kadar 6 şirket halka açıldı.
Söz konusu şirketlerin halka arz büyüklüğü 397 milyon lira olurken, gelen talep ise 5.1 milyar liraya ulaştı.