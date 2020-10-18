Fiziki değerlendirmede nelere bakılmaktadır?

Adayların boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı, bu konuda görevlendirilen personeller tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak kontrol edilmektedir.

Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?

Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 400 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Mülakatta nelere dikkat edilmektedir?

Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Sözleşmeli erlikten muvazzaf astsubaylığa geçiş hakkı var mıdır?

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, astsubaylığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde astsubaylığa nasbedilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir.

Sözleşmeli erler hangi görevleri yaparlar?

Sözleşmeli erbaş ve erler; istihdam edildikleri kadro görevleri ile TSK İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar.

Sözleşmeli erler akşam mesaiden sonra evlerine gidebilirler mi?

Sözleşmeli erler yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada iskân edilirler. Akşam mesaiden sonra evlerine gidemezler.

Sözleşmeli er adaylarının izin alma hakkı var mıdır?

Sözleşmeli er adaylarının yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yıllık izinler sözleşmeli er olduktan sonra verilebilir.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavlardan sonra ne işlem yapacaktır?

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar; sağlık raporu işlemleri için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.