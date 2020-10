İkinci hatta üçüncü maaş hakkınız var! Emekliler için müthiş haber! Aylık geliriniz ise...

Çocuğa anne veya babadan bağlanan aylıkta durum:



Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;



Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim, iki maaşı tam alır.

Eş ve anne-babadan aylık bağlama durumu:



1- Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise



İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

İkisi de Bağkurlu ise yüksek maaş bağlanır.

İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.