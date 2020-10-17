Milyonlarca çalışanın hayali emekli olmak ve yüksek aylık almak. Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre, çalışırken SGK'ya bildirilen prime esas kazanç. Yani brüt maaş. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.
Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Yani her dönem için de ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor.
Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000- 2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.
BUNLARA DİKKAT EDİN
Emeklilikte yüksek aylık için bunları göz önünde bulundurun:
Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesini sağlayın.
İmkan varsa iki ayrı yerde çalışıp sigorta primi ödenmesi de emekli maaşını artıracaktır.
Emeklilik işlemleri yapılırken, eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi unutmayın.
Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanır. SSK'dan emeklilik için buna dikkat edin