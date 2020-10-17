



BUNLARA DİKKAT EDİN

Emeklilikte yüksek aylık için bunları göz önünde bulundurun:



Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesini sağlayın.

İmkan varsa iki ayrı yerde çalışıp sigorta primi ödenmesi de emekli maaşını artıracaktır.

Emeklilik işlemleri yapılırken, eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi unutmayın.

Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanır. SSK'dan emeklilik için buna dikkat edin