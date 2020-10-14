Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,56 artışla 184,52 değerine ulaşan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 yükseldi.

BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE AZALIŞ VAR

Sektörlerin bir önceki aya göre değişimine bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,24 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,22, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,69 artış görüldü.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,07, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,07 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,02 artış olarak kayıtlara geçti.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ALT GRUP CANLI KÜMES HAYVANLARI VE YUMURTALARDA

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt grup yüzde 8,01 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. En az artış gösteren diğer alt gruplar, yüzde 10,01 ile yağlı meyveler ve yüzde 11,1 ile lifli bitkiler oldu.

Buna karşılık, artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30,99 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 24,55 ile çeltik ve yüzde 23,93 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak belirlendi.

Eylülde bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 2,57 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,4 ile üzüm ve yüzde 0,58 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt takip etti.

ARTIŞIN YÜKSEK OLDUĞU GRUPLAR

Eylülde artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,25 ile çeltik, yüzde 4,52 sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 3,64 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler olarak kaydedildi.

Endekste kapsanan 84 maddeden, 37 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 39 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.