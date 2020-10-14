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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 10:38
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    • 14.10.2020 10:38
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    ! ürünler bu hafta yine dopdolu!

    Yayınlanması heyecanla ve merakla beklenen yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Stoklarla sınırlı olan birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satın almak isteyenler yarın sabah erken saatlerinde marketlere gidecek. Şimdiden alacaklarını belirlemek isteyenler için katalog 15 Ekim 2020 haberimizde yer alıyor. bu hafta yine dopdolu, özellikle bebek ürünleri annelerin ilgisini çekiyor.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel katalog 15 Ekim 2020! A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    Her hafta Perşembe günleri satışa sunulan A101 aktüel ürünler oldukça ilgi görüyor. Farklı ürün gruplarını bir araya getiren ve uygun fiyatla vatandaşlara sunan A101 marketlerde bu hafta neler var? A101 aktüel ürünlerde bu hafta ön plana çıkan ürünler arasında bebek ürünleri yer alıyor. Televizyondan küçük ev aletlerine, gıdadan mutfak ürünlerine kadar pek çok seçeneğe ulaşmak mümkün.

    A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Arzum Cookart Eco Midi Fırın

    Bebeklere özel ürünler

    Giderli Şeffaf Bebek Küvet

    Bebeklere ve çocuklara özel ürünler

    6 Çekmeceli Saklama Dolabı

    Torku Detox İçecek Çeşitleri

    Kare Yumuşak Kapaklı Beslenme Kabı

    Galle Salatalık Turşusu
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel katalog 15 Ekim 2020! A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!