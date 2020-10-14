OGM sözleşmeli personel alımı yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, OGM tarafından 34 ilde 102 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından başvuru yapacak olanlar OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte alım yapılacak kadrolar

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, 14 - 21 Ekim 2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Her aday ilanda yer alan EK-2'de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2'de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecek.