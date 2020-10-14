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    • Ekonomi
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    • 14.10.2020 19:29
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 14 Ekim BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kazanarak 14 Ekim'i 1.189,29 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kazanarak 14 Ekim'i 1.189,29 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Zorlu Enerji 3,06 2,79 9,68
    İpek Doğal Enerji 13,40 12,51 7,11
    Aksa Enerji 7,07 6,61 6,96
    Petkim 4,85 4,54 6,83
    Ege Endüstri 815,40 775,00 5,21
    Coca Cola İçecek 51,75 49,30 4,97
    İş Yatırım Menkul Değerler 9,94 9,49 4,74
    Türk Traktör 115,60 110,70 4,43
    Tüpraş 83,60 80,20 4,24
    Tekfen Holding 15,64 15,04 3,99
    Gözde Girişim 6,60 6,38 3,45
    Turkcell 16,90 16,34 3,43
    Alarko Holding 6,22 6,02 3,32
    Ford Otosan 92,75 90,00 3,06
    Alarko GMYO 18,77 18,22 3,02
    Tümosan Motor ve Traktör 11,78 11,45 2,88
    Otokar 148,00 143,90 2,85
    Logo Yazılım 102,10 99,35 2,77
    T.S.K.B. 1,17 1,14 2,63
    Koç Holding 15,18 14,80 2,57

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 14 Ekim BIST 100 en çok değer kazanan hisseler