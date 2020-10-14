Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 14 Ekim BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kazanarak 14 Ekim'i 1.189,29 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|3,06
|2,79
|9,68
|İpek Doğal Enerji
|13,40
|12,51
|7,11
|Aksa Enerji
|7,07
|6,61
|6,96
|Petkim
|4,85
|4,54
|6,83
|Ege Endüstri
|815,40
|775,00
|5,21
|Coca Cola İçecek
|51,75
|49,30
|4,97
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,94
|9,49
|4,74
|Türk Traktör
|115,60
|110,70
|4,43
|Tüpraş
|83,60
|80,20
|4,24
|Tekfen Holding
|15,64
|15,04
|3,99
|Gözde Girişim
|6,60
|6,38
|3,45
|Turkcell
|16,90
|16,34
|3,43
|Alarko Holding
|6,22
|6,02
|3,32
|Ford Otosan
|92,75
|90,00
|3,06
|Alarko GMYO
|18,77
|18,22
|3,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,78
|11,45
|2,88
|Otokar
|148,00
|143,90
|2,85
|Logo Yazılım
|102,10
|99,35
|2,77
|T.S.K.B.
|1,17
|1,14
|2,63
|Koç Holding
|15,18
|14,80
|2,57