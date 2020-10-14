Kalyon Holding, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar nedeniyle bir açıklama yaptı. Kamuoyunun yanıltıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Şirketimizi karalamaya yönelik bu çirkin, dayanaksız ve cahilce iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Habere konu olan 'Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı' ihalesi uluslararası firmaların katılımına açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır. Basına yansıyan ilgili haberlerde sözleşme toplam bedeli vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır."
'KILIÇDAROĞLU HESAP BİLMİYOR'
İstisna belgesinin ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap bilmediğini görmüş oluyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından adımıza düzenlenen belge, kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj gibi gelir üzerinden alınan vergilerde herhangi bir istisna hakkı vermemektedir."
'KILIÇDAROĞLU HESAP BİLMİYOR'
İstisna belgesinin ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap bilmediğini görmüş oluyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından adımıza düzenlenen belge, kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj gibi gelir üzerinden alınan vergilerde herhangi bir istisna hakkı vermemektedir."