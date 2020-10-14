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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 Gazete
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    : Çirkin iddiaların gerçekle ilgisi yok

    , Genel Başkanı 'nun gündeme getirdiği, bazı basın organlarında ve hesaplarında yer alan iddialar nedeniyle bir açıklama yaptı.

    Kalyon: Çirkin iddiaların gerçekle ilgisi yok
    Kalyon Holding, Genel Başkanı 'nun gündeme getirdiği, bazı basın organlarında ve hesaplarında yer alan iddialar nedeniyle bir açıklama yaptı. Kamuoyunun yanıltıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Şirketimizi karalamaya yönelik bu çirkin, dayanaksız ve cahilce iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Habere konu olan 'Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı' ihalesi uluslararası firmaların katılımına açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır. Basına yansıyan ilgili haberlerde sözleşme toplam bedeli vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır."

    ' HESAP BİLMİYOR'
    İstisna     belgesinin ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap bilmediğini görmüş oluyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından adımıza düzenlenen belge, kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj gibi gelir üzerinden alınan vergilerde herhangi bir istisna hakkı vermemektedir."

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    Haberler Ekonomi Kalyon Holding: Çirkin iddiaların gerçekle ilgisi yok