Gebze uçuyor

Başkan Zinnur Büyükgöz, "Yaratılanı severiz yaratandan ötürü minvaliyle Gebze'mizde yaşayan yaklaşık 400 bin vatandaşımızın belediye başkanı olacağım. Gönüller yapmaya geliyoruz. Haydi Bismillah" diyerek makam ve gönül kapısını ardına kadar Gebzeli hemşerilerine açtı. Görevi devralır almaz ilk olarak Halk Buluşması ve Mahalle Meclisleri'ni başlatan Büyükgöz, "Söz verdiğimiz gibi kentimizi; makamların ve hizmetlerin gerçek sahipleri değerli Gebzeli hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz. Bu kapsamda hemşerilerimizin taleplerini, dertlerini, sıkıntı ve önerilerini ilk elden kendilerinden almak amacıyla her hafta çarşamba gününü halk buluşmalarına ayırdık. Mahallelerimizin her türlü sorununu ve eksiğini yerinde tespit etmek ve mahallenin sahipleri olan bölge sakinlerinden öğrenmek üzere başlattığımız Mahalle Meclislerimizin hız kesmeden devam edecek" dedi.
SORUN ORTADAN KALKIYOR
Temel belediyecilik çalışmalarının aksamadan artan hizmet kalitesiyle devam etmesi için icracı müdürlüklerin faaliyetlerini yakından takip eden Büyükgöz, vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda başlatılan imar uygulamalarında ilk olarak Pelitli Mahallesi sakinlerinin tapu sorununu çözdü. İmar uygulama çalışmalarının Gebze'nin kırsal ve diğer mahallelerinde de devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükgöz, "Hedef olarak, Gebze'nin mahallelerinde 2020'nin sonuna kalmadan, imarla ilgili tapuyla ilgili sorunu tartışılır olmaktan çıkaracağız inşallah" diyerek yeni müjdeyi paylaştı.
Kocaeli'nin İlk Kompost Tesisi Gebze'de
Gebze Belediyesi'nin çevreci yatırımı Kompost (Organik Gübre) Üretim Merkezi'nin açılışı, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Pazar yerlerindeki sebze ve meyve atıklarından organik gübre üretiminin gerçekleştirildiği tesisin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, "Belediyemiz Kompost Üretim Tesisi'mizin açılış törenine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kocaeli genelinde ilçeler bazında ilk Sıfır Atık Belgesi sahibi olan Gebze Belediyesi; çevreye duyarlı çalışmalarıyla ambalaj, tekstil, bitkisel atık yağ, elektronik ve pil atıklarını kaynağından toplayarak ekonomiye kazandırıyor. İlklerin öncüsü olan Gebze Belediyesi yönetimi olarak, yeni bir hizmeti hayata geçirmek üzere siz değerli katılımcılarla bir aradayız. Sıfır Atık Proje uygulamasının önemli bir ayağı olan Kocaeli'nin ilk kompost üretim tesisimizi sizlerle birlikte hizmete alıyoruz. Pazarlarda oluşan meyve, sebze gibi organik atıklar ekiplerimiz tarafından kaynağından toplanarak tesisimizde kompost organik gübreye dönüştürülecek. Pazaryerlerinde oluşan atıkların yaklaşık yüzde 40'nın azaltılmasıyla, yıllık 90 bin TL'lik gelirin elde edileceği bu tesisimizi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe ve teşvikleriyle Gebze'mize kazandırıyoruz" dedi.
KAMYONCULAR GARAJI GEBZE'NİN!
Başlatılan hukuk mücadelesini yakından takip ederek nihayete erdirilmesiyle milyonlarca liralık kaynağın Gebze lehine kullanılmasının önünü açan Büyükgöz; Marmara Nakliyeciler Terminali'nin işletmesinin, mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi'ne geçmesini sağladı.
Nakliyeciler terminali esnafları, terminaldeki üst yapı eksikliklerinin giderilmesi için başlatılan hummalı çalışmaların talimatını veren Büyükgöz'e teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Gebze'nin önemli yapılarından olan eski adliye binasının belediyeye devredilmesiyle, başta GESMEK kurs merkezi ve diğer hizmet müdürlüklerinin tek çatı altında toplanması sağlandı.
Elden ele gönül çarşısı
Gebze'de Elden Ele Gönül Çarşı'nın açılışı dualarla yapıldı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda hizmete giren çarşının ihtiyaç sahibinin yanında olduğunu vurgulayan Büyükgöz, "Tevazu, samimiyet ve gayretle 'bismillah' dediğimiz belediyecilik çalışmalarımızın temelinde; sosyal belediyecilik yani Gönül Belediyeciliği anlayışı bulunuyor. Milletimizi var eden, ayakta tutan ortak değerlerin belki de en önemlisi olan yardımlaşma kültürümüzü daha da geliştirmek adına bu çarşıyı hizmete alıyoruz. Kadim kardeşlik geleneğine uygun olarak, paylaşarak büyüyecek, ihtiyaç sahibinin dar gününde yanında olacağız. Sıfır giyim eşyaları ağırlıklı olmak üzere siz değerli Gebzeli kardeşlerimizin bağışladığı kullanılabilir giyim eşyalarını da Mevlana Pazar Yeri'ndeki tesisimizde temizleyip, ütüleyip buradan ihtiyaç sahibine ulaştıracağız inşallah" dedi.
SAĞLIKLI YAŞAM!
Gebze'de Başkan Büyükgöz ev sahipliğinde başlatılan sağlıklı yaşam yürüyüşleri geçtiğimiz hafta sonu start aldı. Başkan Büyükgöz'ün yanı sıra yürüyüşe Gebzeli spor severler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri de katıldı. Gebzelilerinde katılım gösterdiği sağlıklı yaşam yürüyüşünün hafta sonları devam edeceğini dile getiren Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine katılımlarından ötürü teşekkür etti.
Hünkar Çayırı'na panoramik müze
Fatih Sultan Mehmet'in çıktığı son seferinde otağ kurduğu ve vefat ettiği yer olan Tarihi Hünkâr Çayırı, Büyükgöz'ün Ankara'daki girişimleri neticesinde Gebze Belediyesi'ne devredilmişti. Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını dile getiren Büyükgöz, "Fatih Sultan Mehmet burada vefat etmiş, bunu asla ve asla sıradan bir proje anlayışıyla ele almayacağız. Burada tarihi ve bilimsel verilere, özgün proje anlayışına dayanılarak hem tarihi yansıtan hem de dijital dünyanın en ileri boyuttaki unsurlarının kullanıldığı bir müze anlayışı burada gerçekleştirilecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Tapu sorunu tarih oluyor
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahallelerdeki tapu sorunlarını çözmeyi sürdürüyor. İmar uygulamaları kapsamında mahallelerde tescil işlemleri biten bölgelerin tapularını maliklerine teslim ediliyor. Başkanı Büyükgöz, "Göreve geldiğiniz ilk günden itibaren bu konu üzerinde çalışmalarımızı hızla tamamlamayı hedefledik. Pandemi nedeniyle bu süre biraz uzadı. 1400 hektar yani 14 milyon metrekarelik bir alanda imar uygulaması çalışmasını tamamlamış oluyoruz. Yaklaşık 7 bin tapu malikinin sorunu çözülmüş oluyor. Bu çalışmaların akabinde, yol ve diğer belediyecilik çalışmalarımızı bu bölgelerde başlatacağız. 2021 yılı ortalarında bu konuyu Gebze gündeminden çıkaracağız inşallah" ifadelerini kullandı.