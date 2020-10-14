Gebze uçuyor

Başkan Zinnur Büyükgöz, "Yaratılanı severiz yaratandan ötürü minvaliyle Gebze'mizde yaşayan yaklaşık 400 bin vatandaşımızın belediye başkanı olacağım. Gönüller yapmaya geliyoruz. Haydi Bismillah" diyerek makam ve gönül kapısını ardına kadar Gebzeli hemşerilerine açtı. Görevi devralır almaz ilk olarak Halk Buluşması ve Mahalle Meclisleri'ni başlatan Büyükgöz, "Söz verdiğimiz gibi kentimizi; makamların ve hizmetlerin gerçek sahipleri değerli Gebzeli hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz. Bu kapsamda hemşerilerimizin taleplerini, dertlerini, sıkıntı ve önerilerini ilk elden kendilerinden almak amacıyla her hafta çarşamba gününü halk buluşmalarına ayırdık. Mahallelerimizin her türlü sorununu ve eksiğini yerinde tespit etmek ve mahallenin sahipleri olan bölge sakinlerinden öğrenmek üzere başlattığımız Mahalle Meclislerimizin hız kesmeden devam edecek" dedi.

SORUN ORTADAN KALKIYOR

Temel belediyecilik çalışmalarının aksamadan artan hizmet kalitesiyle devam etmesi için icracı müdürlüklerin faaliyetlerini yakından takip eden Büyükgöz, vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda başlatılan imar uygulamalarında ilk olarak Pelitli Mahallesi sakinlerinin tapu sorununu çözdü. İmar uygulama çalışmalarının Gebze'nin kırsal ve diğer mahallelerinde de devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükgöz, "Hedef olarak, Gebze'nin mahallelerinde 2020'nin sonuna kalmadan, imarla ilgili tapuyla ilgili sorunu tartışılır olmaktan çıkaracağız inşallah" diyerek yeni müjdeyi paylaştı.

Kocaeli'nin İlk Kompost Tesisi Gebze'de

Gebze Belediyesi'nin çevreci yatırımı Kompost (Organik Gübre) Üretim Merkezi'nin açılışı, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Pazar yerlerindeki sebze ve meyve atıklarından organik gübre üretiminin gerçekleştirildiği tesisin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, "Belediyemiz Kompost Üretim Tesisi'mizin açılış törenine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kocaeli genelinde ilçeler bazında ilk Sıfır Atık Belgesi sahibi olan Gebze Belediyesi; çevreye duyarlı çalışmalarıyla ambalaj, tekstil, bitkisel atık yağ, elektronik ve pil atıklarını kaynağından toplayarak ekonomiye kazandırıyor. İlklerin öncüsü olan Gebze Belediyesi yönetimi olarak, yeni bir hizmeti hayata geçirmek üzere siz değerli katılımcılarla bir aradayız. Sıfır Atık Proje uygulamasının önemli bir ayağı olan Kocaeli'nin ilk kompost üretim tesisimizi sizlerle birlikte hizmete alıyoruz. Pazarlarda oluşan meyve, sebze gibi organik atıklar ekiplerimiz tarafından kaynağından toplanarak tesisimizde kompost organik gübreye dönüştürülecek. Pazaryerlerinde oluşan atıkların yaklaşık yüzde 40'nın azaltılmasıyla, yıllık 90 bin TL'lik gelirin elde edileceği bu tesisimizi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe ve teşvikleriyle Gebze'mize kazandırıyoruz" dedi.

KAMYONCULAR GARAJI GEBZE'NİN!

Başlatılan hukuk mücadelesini yakından takip ederek nihayete erdirilmesiyle milyonlarca liralık kaynağın Gebze lehine kullanılmasının önünü açan Büyükgöz; Marmara Nakliyeciler Terminali'nin işletmesinin, mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi'ne geçmesini sağladı.