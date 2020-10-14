Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) için Pazartesi önemli bir gün oldu. 29 baz puan ile yılbaşından bu yana en güçlü üçüncü günlük artış gerçekleşerek, reel faizler 2020'de ilk kez pozitif bölgeye geçti. AOFM yüzde 11.93'e yükseldi.

Sıkılaştırmanın net bir şekilde doğru yöne doğru ilerlediği ve muhtemelen piyasa katılımcılarının beklediğinden hızlı bir şekilde gerçekleştiği belirtilen Deutsche Bank araştırma raporunda, reel faizlerin diğer gelişen piyasalarla kıyaslandığında hala düşük olduğuna dikkat çekildi.