KERVAN GIDA HALKA ARZA HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin en büyük yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Günde iki milyondan fazla kişiye ürünlerini ulaştıran kurumun şirket paylarının, 2020 yılında halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi planlanıyor.

85 ülkeye ihracat yapan Kervan Gıda, elde edeceği kaynağın büyük bir bölümü ile yurt dışı ve yurt içinde yeni yatırımlara ağırlık vermeyi planlıyor. Kervan Gıda, önümüzdeki üç yılda dünyada ilk beşe girmeyi hedefliyor.