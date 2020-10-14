Borsada yerli yatırımcı sayısı her geçen gün artarken, vatandaşların ilgisi de çoğalıyor. PARA dergisindeki köşesinde gelişmeleri değerlendiren Göksel Tekiner şu bilgileri verdi:
Hafta içi gelen satışların karşılanmış olması trendin devamını desteklerken, banka hisselerine yönelim görebiliriz.
Endekste sanayi hisselerine olan ilgi sürüyor. Sanayi endeksinde yüzde 4.27 oranında değer kazanımı yaşanırken, bankacılık endeksinde yüzde 0.03 gibi çok sınırlı düşüş ile haftayı kapadı.
İçinde bulunduğumuz haftaya pozitif başlamayı beklemekle birlikte son haftalarda zayıf bir gönümüm sergileyen banka hisselerine yönelim görebiliriz.
Bazı banka hisselerinin kısa vadeli önemli desteklerine yakın olması veya göstergelerinin güç kazanma çabasında olması bu beklentimizi güçlendiriyor.
Teknik değerlere baktığımızda ise kısa vadeli göstergelerin cuma günü gelen alımlar ile beraber tekrar toparlanma çabasında olması, öneri zirvemiz olan 1141 seviyesinin üzerinde kapanışın gerçekleşmesi endekse pozitif bakmamıza neden oluyor."
KERVAN GIDA HALKA ARZA HAZIRLANIYOR
Türkiye'nin en büyük yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Günde iki milyondan fazla kişiye ürünlerini ulaştıran kurumun şirket paylarının, 2020 yılında halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi planlanıyor.
85 ülkeye ihracat yapan Kervan Gıda, elde edeceği kaynağın büyük bir bölümü ile yurt dışı ve yurt içinde yeni yatırımlara ağırlık vermeyi planlıyor. Kervan Gıda, önümüzdeki üç yılda dünyada ilk beşe girmeyi hedefliyor.