TOKİ indirim kampanyasının ne zaman başlayacağı, konut sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacağını duyurdu. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ Ekim ayı indirim kampanyası ne kadar oldu? İşte detaylar...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyası 21 Ekim'de başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.