'HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL'

İzmir'den gelen Serkan Selmanoğlu, "Vakti zamanında bir takım önlemler alınsaydı kapatılmak zorunda kalınmazdı. Hiçbir şey için geç değil. Kapatıldığı zaman doğa kendi kendini yeniliyorsa tamam. Ama kapandıktan sonra da aynı kalacaksa kapatılması bir şey ifade etmiyor. Pek manalı bulmuyorum ama doğa bilimciler daha iyi bilirler" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Zelal Yaman, alınan kararın Salda Gölü'nün geleceği için önemli olduğunu söyledi. Yaman, "Gölün korunması için alınan karar yerinde" dedi.

'BENCE KAPANMAMALI AMA KORUNMALI DA'

Bursa'dan gelen Süleyman Şimşek, "İnsanlara kapanmalı mı? bence kapanmamalı ama korunmalı da bunu için önlemler alınmalı. İnsanlar uzaktan bir yerden seyrettirilmeli" diye konuştu. İstanbul'dan gelen Vedat Arslan ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı kararın çok doğru olduğunu söyledi.

'YASAK KARARI GÖLÜMÜZ AÇISINDAN İYİ OLACAK'

Salda Gölü girişinde çeşitli ürünler satan Meryem Tekin ve Zehra Çeliköz ise "Şu an internette yasak haberleri çıktıktan sonra işlerimiz yavaşladı ama yasak kararı gölümüz açısından iyi olacak. Eskisi daha güzeldi. O kumsalda biz yürüyemezdik kumdan. Şimdi kumsal beton gibi. Sahilin eski beyazlığı yok krem rengi gibi oldu. Bizim satışlarımız olumsuz etkilenecek ama gölümüz açısından iyi oldu" diye konuştu.