Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

4A sigortalı annelerin ya da eşleri çalışmayan babaların normal şartlarda süt parası desteği için başvuruda bulunmasına gerek kalmaz. Doğumun hemen ardından hastane tarafından; bebeğin ve ebeveynlerin bilgileri SGK sistemine aktarılır. Ebeveynlerin banka hesabının olması durumunda süt parası bu hesaba; aksi durumlarda ise PTT'ye aktarılır. 4B sigortalı annelerin ya da eşleri çalışmayan babaların süt parası yardımında faydalanması için ikamet ettikleri il ya da ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurularını iletmeleri gerekir. Başvuru sırasında kişileri yanında; süt parası başvuru dilekçesi, doğum raporu ve kimlik belgesi gibi evrakların olması şarttır.