Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM PA İstanbul bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM İstanbul bekçilik sonuçları başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İkamet şartının bulunduğu başvurular 19 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Peki, bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2020 bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!
BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
400 bekçi alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
BAŞVURULAR TAMAMLANDI
Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre 400 bekçi alımı başvuruları 19 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında kabul edildi. Adaylar başvurularını " www.pa.edu.tr " sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirdi.
2020 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2020/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.