Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır

AY SONUNDA AÇILACAK

Altınkale Projesi'nin ay sonunda hizmete açılacağını söyleyen Ayhan, "Türkiye'nin, Anadolu'nun ortasında Sivas'ımızda bu güzellikleri toplumumuza sunmak bizim vazifemiz. Burada güzel bir çalışma yürütülmektedir. Pamukkale'nin beyazı, termalimizin sarısından faydalanarak buradaki Altınkale'miz sadece Sivas'ın değil, ülkemizin de önemli bir turizm değeri oldu. Burası Sivas termal turizmi açısında da cazibe merkezi olacak. Yüksek Hızlı Tren ile birlikte Sivas yoğun bir ziyaretçi beklemekte, bunun içinde gerekli altyapı çalışmalarını yürütmekteyiz. Güzel bir iş ortaya çıktı. Bu kadar ilgi beklemiyorduk. Vatandaşımızın ilgisi arttıkça da daha iyi neler yapabiliriz diye bunun üzerinde beyin fırtınası yapmaktayız. 15-20 güne açılışını yapacağız ama 2021 yılından itibaren burası çok yoğun bir şekilde misafirlerini ağırlayacak" diye konuştu.