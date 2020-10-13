Dolar ve euro alış satış fiyatları, piyasaların kapanış saatlerinden itibaren merakla araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8960 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,3120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3140 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8740 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3000 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 474 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 474 bin lira, en yüksek 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 474 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 835 milyon 99 bin 964,72 lira, işlem miktarı ise 1.740,00 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 837 milyon 916 bin 503,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, eklinde sıralandı.
NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,33 azalışla 28.742,73 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.529,69 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kazançla 11.906,05 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına ilişkin gelişmeler, salgının etkilerine yönelik ekonomik destek paketi beklentileri ve bazı bankaların bugün açıkladığı üçüncü çeyrek bilançoları etkili oldu.
ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson and Johnson, bir katılımcının hastalanması nedeniyle Kovid-19 aşı denemesine ara verdiğini duyurdu. Şirketin 3'üncü aşama klinik deneye ara verildiğini açıklamasının ardından hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.
Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik ekonomik destek paketi de piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı.
ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 9,4 milyar dolar olurken, Citigroup'un üçüncü çeyrekteki net karı, aynı dönemde yüzde 34 azalarak 3,2 milyar dolara geriledi.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 371 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 13.060 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalışla 5.968 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 4.947 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 gerileyişle 6.907 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 19.563 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,1787'den işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışı ve beklentilerden kötü gelen makro ekonomik verilerin risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.
Fransa ve İngiltere arasında balık avlanma hakları üzerinden devam eden anlaşmazlıkların Brexit konusunun hala en önemli başlığını oluşturduğunu kaydeden analistler, jeopolitik risklerin de pay piyasalarında aşağı yönlü baskıyı desteklediğini bildirdi.
Bugün İngiltere'de açıklanan ILO standartlarında işsizlik oranı beklentinin hafif üzerinde yüzde 4,5 olurken, Almanya'da enflasyon beklentilere paralel aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,4 geriledi.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Zew endeksleri, ABD'de enflasyonun takip edileceğini, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri karşısında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi beklentileri pay piyasalarını desteklese de hastalığın tedavisi kapsamındaki aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz haber akışı ve artan jeopolitik riskler satış baskısı yaratıyor.
Bugün Asya tarafında veri akışı yoğunlaşırken, Çin'de ihracat eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak yükselişini 4'üncü aya taşıdı. Bu dönemde ithalat ise yüzde 13,2 ile piyasa öngörülerinin oldukça üzerinde artış kaydetti.
Japonya'da ise büyük imalatçıların durumunu yansıtan Tankan endeksi, ekimde eksi 26 değerini aldı.
Gelişmelerin ardından karışık bir görünümün hakim olduğu Asya piyasalarında, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 artarak 3.360 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselişle günü 23.602 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 105,4 seviyelerinden işlem gördü.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 40.522 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.403 puanda bulunuyor. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.