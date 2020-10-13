Dolar ve euro alış satış fiyatları, piyasaların kapanış saatlerinden itibaren merakla araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8960 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,3120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3140 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8740 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3000 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?