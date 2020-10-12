Son dakika: İşsizlik gerilemeye devam ediyor! 2020 Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Temmuz 2019, Temmuz 2020









MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %13,6, İSTİHDAM ORANI %42,6 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,5 puan azalarak %13,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 207 bin kişi olarak gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,8 puan artarak %42,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 540 bin kişi artarak 26 milyon 648 bin kişi olarak tahmin edildi.





Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan artarak %49,3 oldu. İşgücüne katılan sayısı 464 bin kişi artarak 30 milyon 855 bin kişi olarak tahmin edildi.



Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 28 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 57 bin kişi, inşaat sektöründe 111 bin kişi, hizmet sektöründe 399 bin kişi arttı.