Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyuruya ve Resmi Gazete'de yer alan ilandaki bilgilere göre 34 şehirde 102 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olanlar OGM 34 şehre 102 sözleşmeli personel alımı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte OGM personel alımı başvuru şartları ve kadrolar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, 14 - 21 Ekim 2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Her aday ilanda yer alan EK-2'de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2'de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecek.