Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga piyasalardaki petrol talebinin kısa sürede toparlanamayacağı endişelerini artırarak fiyatlardaki düşüşün devam etmesine neden oluyor.

Öte yandan, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 adet artış göstererek ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlasına işaret ediyor.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub yaptığı açıklamada, Meksika Körfez'inde kasırga sonrası üretimin tekrar başlamasıyla gerileyen petrol fiyatlarında, Libya'nın ocaktan bu yana sekteye uğrayan petrol üretimini günlük 355 bin varil artırma hedefiyle bir düşüş daha yaşanabileceğini ifade etti.