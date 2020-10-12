PAK-C NASIL ÇALIŞIYOR?

Ünitenin içerisinde bulunan fan, dışarıdaki havayı yine ünitenin içinde bulunan hepa filtre yardımı ile temizlemesinin ardından hava, hortum aracılığı ile maskeye iletiliyor. Bu şekilde dış ortamdaki hava devamlı olarak filtre edilerek maskenin içerisine aktarılması sağlanıyor.

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ

Pak-C, Milli Teknoloji Hamlesi'ni ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmesi amacıyla kurgulanan, Türkiye'nin en büyük teknoloji merkezi olan Bilişim Vadisi ile vadide yer alan Argetech'in ortak projesi olarak hayata geçiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Marmara Kalkınma Ajansı da projeye destek verdi.

İTHAL İKAME SİSTEM

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Pak-C benzeri ürünlerin Türkiye'de üretiminin olmadığını belirterek "Bu ürüne kadar daha önce tamamı yurt dışından ithal ediliyordu. Tüm sistemi satın almaya kalksanız yaklaşık 2400 Avro gibi bir fatura ile karşı karşıya kalacaksınız. Biz çok daha uygun maliyetlerle ithal ikame olan bu sistemi geliştirdik." dedi.

ACİL DURUMLAR İÇİN

Pak-C'nin sağlığın yanı sıra, enerji, madencilik ve gemi sektöründe acil durum maskesi olarak kullanılabildiğine işaret eden İbrahimcioğlu, ilk partide üretilen 200 Pak-C'yi Sağlık Bakanlığı'na hediye edeceklerinin söyledi. İbrahimcioğlu, bunun manevi değerinin çok büyük olduğunu ifade ederek "Sağlık ordumuza bir nebze de destek olabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.