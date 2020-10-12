İSTİHDAM dört koldan desteklenirken; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 657 bin 714 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen yaklaşık 57 bin 346 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 12 bin 531 kişiyle beden işçiliği geliyor.