

"Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 42.40 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi; 41.60 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 43.00, 43.90 ve 44.80 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.









"Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 41.60, 40.80 ve 39.30 destek seviyeleri takip edilebilir."