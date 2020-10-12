Gıda takviyelerine ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, gıda takviyelerini 'her derde dava' şeklinde pazarlayan firmalara karşı topyekün mücadele başlattı.
Bakanlık, 'yaşlanmayı geciktirir, zayıflatır, yağ yakar, kilo aldırır, saç çıkarır, kelliği önler' gibi yasalara aykırı sağlık beyanında bulunan umut tacirlerine ceza yağdırdı.
Son 5 yılda 800'e yakın firmanın reklamı incelemeye alındı, 7 milyon lira ceza uygulandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Takviye edici gıda sektöründe en çok karşılaştığımız sorun internette yapılan reklam ve tanıtımlar.
Mevzuata aykırı beyanlarla tüketici yanıltılıyor" dedi.