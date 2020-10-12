

"AĞUSTOS AYINDA 13,1 MİLYON EMEKLİMİZE 30,5 MİLYAR LİRA AYLIK ÖDEMESİ YAPTIK"

Bakanlık olarak emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl Ağustos ayında 8,2 milyon işçi emeklisi, 2,6 milyon Bağ-Kur emeklisi ve 2,3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar lira aylık ödemesi yaptık. Son 2 yılda ise emeklilerimize toplam 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.