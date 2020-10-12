

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 0.96 düşüşle 42.2341 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.81 düşüşle 40.48 dolar,

- altın yüzde 0.07 düşüşle 1,928.28 dolar,

- gümüş yüzde 1.22 artışla 25.45 dolar,

- bakır yüzde 0.12 artışla 6,772.00 dolar,

- platin yüzde 0.27 düşüşle 889.84 dolar,

- paladyum yüzde 0.57 artışla 2,457.52 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada gram altın 489 liraya, çeyrek altın 801 liraya, Cumhuriyet altını da 3,187 liraya yükseldi.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde Perşembe günü gelen stok verileri ve Norveç'te arzı yüzde 25'e kadar kesintiye uğrayan grevin neden olduğu hareket sonrası Brent Petrol'de yukarı yönlü gelişme yaşandığına işaret edildi ve şöyle denildi:







"Haftanın son işlem gününde ise Delta Kasırgasının ABD sahillerine yönelerek Meksika Körfezindeki petrol üretiminin yüzde 92'sini kapanmaya zorlamasına rağmen Norveç'teki grevin sona ermesi sonucu Brent Petrol'ün haftayı yüzde 1.13 düşüş ile 42.85 dolar seviyesinde sonlandırdığı takip edildi.







"Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 42.40 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi; 41.60 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 43.00, 43.90 ve 44.80 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.



"Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 41.60, 40.80 ve 39.30 destek seviyeleri takip edilebilir."

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minerallerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.