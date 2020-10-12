12 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, piyasaların kapanış saatlerinden itibaren merakla sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 487,60 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|489,30
|489,50
|487,40
|487,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.224,00
|3.245,00
|3.213,00
|3.234,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|446,00
|450,00
|444,60
|448,60
|Lira(Tam) Ziynet
|3.151,00
|3.171,00
|3.140,00
|3.160,00
|Yarım Ziynet
|1.575,00
|1.585,00
|1.570,00
|1.580,00
|Çeyrek Ziynet
|788,00
|793,00
|785,00
|790,00
ALTININ KİLOGRAMI 486 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 486 bin 200 lira, en yüksek 489 bin 601,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 486 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 430 milyon 296 bin 363,30 lira, işlem miktarı ise 3.004,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 447 milyon 860 bin 205,65 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 487,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.234,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 487,60 liradan işlem gördü.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ
Güvenli liman alımlarıyla geçen haftanın son işlemlerinde 1,932 doların da üzerine yükselen altın, doların hafif güçlenmesiyle 1,930 doların altına çekildi.
Petrol fiyatları da, ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarını etkileyen Delta kasırgasının zayıflaması ve Norveç'teki petrol üretimini etkileyen grevin sona ermesiyle geriledi.
Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Kısa vadeli teknik görünüm açısından son derece önemli olduğunu düşündüğümüz 1,920 doların üzerinde kalınması durumunda daha yüksek seviyelere kapı açılacağını düşünüyoruz. Öyle ki son yükselişle birlikte Ağustos ayından bu yana devam eden aşağı yönlü trend kırılmış durumda. Bu durumda ilk hedefin 1,935 dolar seviyesi olacağını söylemek mümkün" denildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.96 düşüşle 42.2341 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.81 düşüşle 40.48 dolar,
- altın yüzde 0.07 düşüşle 1,928.28 dolar,
- gümüş yüzde 1.22 artışla 25.45 dolar,
- bakır yüzde 0.12 artışla 6,772.00 dolar,
- platin yüzde 0.27 düşüşle 889.84 dolar,
- paladyum yüzde 0.57 artışla 2,457.52 dolar düzeyindeydi.