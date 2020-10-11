GÖRÜNÜM POZİTİF OLDU

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, geçen haftaki alımların algı açısından da sinyal etkisi taşıdığını belirtti.

Tüm çıkışların sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğunu dile getiren Gödek, "Ancak, Hazine'nin şubattan bu yana çıktığı ilk yurt dışı borçlanma ile birlikte değerlendirildiğinde atılan adımların karşılık bulduğu düşüncesinin teyit edildiğini en azından şu an için söylemek yanlış olmaz" dedi.