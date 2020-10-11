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    • Ekonomi
    • 11.10.2020 Gazete
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    Yabancı geldi fırsat çıktı! da yatırım yapmak isteyenlere tavsiyeler

    Uzmanlar, yabancıların alımlarının geri dönüş sinyali olduğunu belirtti. Bunun hisse senedi piyasasında önemli fırsatlar oluşturduğunu söyledi. İşte da yatırım yapmak isteyenlere altın değerinde tavsiyeler...

    Yabancı geldi fırsat çıktı

    Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta son üç yılın en güçlü hisse senedi ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımını yaparken, analistler, talepte ekonomi yönetiminin attığı normalleşme adımlarının önemli rol oynadığını ifade ediyor.

    Yabancılar 2 Ekim haftasında, 131 milyon dolarlık hisse senedi, 479,1 milyon dolarlık da DİBS aldı.

    Stratejıst Cüneyt Paksoy "Özellikle TCMB ve BDDK'nın adımları sonrası sermaye piyasalarıyla ilgili fırsatlar ve bankacılık sektörünün tarihi cazip değerleme seviyelerinde olduğuna dair raporlar görmekteyiz.

    Geçen hafta borsa ve özellikle DİBS tarafında 2018 başından beri en güçlü haftalık giriş yaşanması tesadüf değildir.

    Arkası kesilmedikçe öncü bir sinyal olarak görülebilir" dedi.

    GÖRÜNÜM POZİTİF OLDU
    Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, geçen haftaki alımların algı açısından da sinyal etkisi taşıdığını belirtti.

    Tüm çıkışların sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğunu dile getiren Gödek, "Ancak, Hazine'nin şubattan bu yana çıktığı ilk yurt dışı borçlanma ile birlikte değerlendirildiğinde atılan adımların karşılık bulduğu düşüncesinin teyit edildiğini en azından şu an için söylemek yanlış olmaz" dedi.
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    Haberler Ekonomi Yabancı geldi fırsat çıktı! Borsada yatırım yapmak isteyenlere tavsiyeler