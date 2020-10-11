Bakan dev projeyi yerinde inceledi! Yeni kulede çalışmalar bitme aşamasında

Orada da hızlı bir şekilde yol alarak inşallah, onu da kaldırdıktan sonra, Çamlıca tepesi gerçek hüviyetine kavuşmuş olacak. 28 tane devasa antenler vardı burada hatta Türkiye'nin en büyük, en ağır antenleri buradaydı. Bunlar tamamen kaldırılmış olacak. Tabii bundan önce asıl büyük işimiz dünyaya örnek olan projelerden bir tanesi, Çamlıca TV-Radyo Kulesiydi. Burayı da tamamladık. Dünyada ilk defa aynı anda 100 radyonun yayın yaptığı bir kuleyi imal ederek, İstanbulluların hizmetine sunduk. Hem radyocular yayın kalitesi açısından daha güçlü, düzenli bir şekilde yayın yapmaya başladık. Onlar Çamlıca Kulesi'ne taşındıktan sonra biz de Çamlıca Tepesi'ni bu metal yığınlarından temizlemenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz."