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    • Ekonomi
    • 10.10.2020 Gazete
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    Hazine ve 'ndan salgınla mücadele döneminde 500 milyarlık kalkan!

    Hazine ve , salgınla mücadele döneminde yapılan 500 milyar liralık desteğin fotoğrafını çekti: 8 milyon kişiye 47.9 milyarlık temel ihtiyaç desteği, 208 bin 661 firmaya 166.7 milyarlık kaynak sağlandı.

    500 milyarlık kalkan

    Hazine ve Maliye Bakanlığı; salgınla mücadele döneminde hayata geçirilen ekonomik desteklerin fotoğrafını çekti. Bakanlık'ın 'Pandemide 200 Gün Ekonomik Destekler' raporuna göre; maddi destek tutarı 500 milyar liraya ulaştı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Birlikte kazanacağız' diyerek açıkladığı desteklerden bazılarının sonuçları şöyle:

    ● İşe Devam Kredi Desteği ile 208 bin 661 firmaya 166 milyar 747 milyon lira kaynak sağlandı.

    ● 2 milyondan fazla mükellefin 69 milyar lira tutarındaki muhtasar, KDV, prim ödemeleri 6 ay ertelendi.

    ● Halkbank, 1 milyon 324 bin esnafa 30 milyar lira kredi sundu.



    ● Sağlık çalışanlarına 5.7 milyar lira ek kaynak sağlandı.

    ● Kamu bankalarınca 'Temel İhtiyaç Desteği' kapsamında 7 milyon 955 bin kişiye 47 milyar 494 milyon lira kaynak aktarıldı.

    ● Çiftçilere bu yıl verilen toplam destek 1.2 milyar liraya ulaştı.

    ● Yatırım taahhütlü avans kredisi ile firmalara 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlandı.

    ● Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, sosyal destek program kapsamında yaklaşık 15 milyon vatandaşa 37 milyar liranın üzerinde kaynak aktarıldı.

    HAZAL ATEŞ

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan salgınla mücadele döneminde 500 milyarlık kalkan!