Hazine ve Maliye Bakanlığı; salgınla mücadele döneminde hayata geçirilen ekonomik desteklerin fotoğrafını çekti. Bakanlık'ın 'Pandemide 200 Gün Ekonomik Destekler' raporuna göre; maddi destek tutarı 500 milyar liraya ulaştı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Birlikte kazanacağız' diyerek açıkladığı desteklerden bazılarının sonuçları şöyle:



● İşe Devam Kredi Desteği ile 208 bin 661 firmaya 166 milyar 747 milyon lira kaynak sağlandı.



● 2 milyondan fazla mükellefin 69 milyar lira tutarındaki muhtasar, KDV, prim ödemeleri 6 ay ertelendi.



● Halkbank, 1 milyon 324 bin esnafa 30 milyar lira kredi sundu.