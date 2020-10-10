Hazine ve Maliye Bakanlığı; salgınla mücadele döneminde hayata geçirilen ekonomik desteklerin fotoğrafını çekti. Bakanlık'ın 'Pandemide 200 Gün Ekonomik Destekler' raporuna göre; maddi destek tutarı 500 milyar liraya ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Birlikte kazanacağız' diyerek açıkladığı desteklerden bazılarının sonuçları şöyle:
● İşe Devam Kredi Desteği ile 208 bin 661 firmaya 166 milyar 747 milyon lira kaynak sağlandı.
● 2 milyondan fazla mükellefin 69 milyar lira tutarındaki muhtasar, KDV, prim ödemeleri 6 ay ertelendi.
● Halkbank, 1 milyon 324 bin esnafa 30 milyar lira kredi sundu.
● Sağlık çalışanlarına 5.7 milyar lira ek kaynak sağlandı.
● Kamu bankalarınca 'Temel İhtiyaç Desteği' kapsamında 7 milyon 955 bin kişiye 47 milyar 494 milyon lira kaynak aktarıldı.
● Çiftçilere bu yıl verilen toplam destek 1.2 milyar liraya ulaştı.
● Yatırım taahhütlü avans kredisi ile firmalara 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlandı.
● Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, sosyal destek program kapsamında yaklaşık 15 milyon vatandaşa 37 milyar liranın üzerinde kaynak aktarıldı.
HAZAL ATEŞ