Bu hisselere dikkat

Borsada yatırım yapan vatandaşlar, önümüzdeki dönemde hangi sektör ve hisse senetlerinin öne çıkacağını merak ediyor. Uzmanlar yaptıkları teknik analizlerle yatırımcılara yön gösteriyor. Ancak yine de yatırım kararı vermeden önce farklı yorum ve raporları okumakta, kendi araştırmanızı yapmakta yarar bulunuyor.

Para dergisinde görüşlerini paylaşan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nı sunarken, "Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 10.5'e gerilemesi, 2021 sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4.9 düzeyine gerilemesi hedeflenmektedir" cümlesine dikkat çekti.

Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda enflasyon hızında düşüş beklenmesi gerektiğini, planların buna göre göre dizayn edilmesi gerektiğini hatırlatan Kaya, "Enflasyonun düştüğü yıllarda borsanın getirisinin de pozitif olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

Albayrak'ın, sözleşmeli tarım ve girdi finansmanı ile gıda fiyatlarında istikrar sağlanacağının altını çizdiğini belirten Kaya, bu durumda daha öngörülebilir bir gıda sektörünün ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Borsa İstanbul'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaların önümüzdeki günlerde de trendi belirlemede etkili olabileceğini hatırlatan Kaya, "Pandemi döneminde sağlık, gıda, teknoloji, perakende, sigorta ve aracı kurum hisseleri ön plana çıktı. Bunların bir süre daha devamı beklenebilir" yorumunu yaptı.

Kaya, Yeni Ekonomi Programı'nın etkisi ile orta ve uzun vadede geri çekilmelerde Özak GYO, Koç Holding, Doğan Holding, TSKB, Otokar, Koza Altın, Eczacıbaşı İlaç, Odaş Elektrik, Tofaş Oto, Alarko Holding, Kardemir, Yataş, Şok Market, Goodyear, Şişecam, Selçuk Ecza, Kerevitaş, Aksa Enerji, Gersan Elektrik ve Enerjisa hisselerinin incelenip portföye dahil edilebileceğini düşünüyor.