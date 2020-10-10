10 Ekim döviz piyasasında son durum! Dolar, euro, sterlin kaç TL ne kadar? Güncel döviz kuru fiyatları!

10 Ekim döviz kuru! Dolar, euro, sterlin ne kadar? Hafta sonunda döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde Merkez Bankası'ndan hamle gelmiş ve swap işlemlerinde kullanılan TL faizi yükseltilmişti. Peki, dolar euro sterlin ne kadar?

PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,21 puan artarak 1.165,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.152,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.150,97, en yüksek 1.166,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 kazanımla 1.165,70 puandan tamamladı.