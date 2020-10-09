ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 17'sinin gerçekleştiği Meksika Körfezi'ne saatler içinde ulaşması beklenen Delta kasırgasının, bölgede deniz üstü petrol platformları bulunan şirketleri tahliyeye zorlayarak üretimin durmasına neden olması fiyatların aşağı yönlü seyrine engel oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,34 ile 43,55 dolar aralığının direnç, 43,13 ile 42,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.