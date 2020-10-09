'BU TARZ BASKILARIN ÇOK DEĞERLİ OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Gösterdiği arkadaşlarının da parayı saklaması gerektiğini söylediğini belirten Koçyiğit, "Hatalı paraların değerinin çok üzerinde bir bedelle satıldığını belirttiler. Türkiye'ye geldiğimizde ben de paraya sandığa kaldırdım. Sonrasında unutulup gitti. Yaklaşık 10 gün önce yemek yerken eşim parayı hatırlattı. Sandıktan çıkardım. İnternette araştırmalar yaptım. Elimdeki 2002 yılı Hollanda baskısı. Bu tarz baskıların oldukça değerli olduğunu gördüm. Banka ve kuyumcular da Euro'nun gerçek olduğunu teyit etti. Bu Euro'yu değerlendirmek ve bir alıcı bulmak istiyorum" dedi.