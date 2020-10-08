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    • Ekonomi
    • 08.10.2020 10:56
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    • 08.10.2020 10:56
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    ikinci stratejik limanını da elinden çıkarıyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle turizm ve deniz trafiği gelirleri kesilen ’ın ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşanıyor. Ekonomi son çeyrekte yüzde 14 küçülürken, ülkenin ikinci stratejik öneme sahip limanı 'li girişim grubuna satıyor.

    Yunanistan ikinci stratejik limanını da elinden çıkarıyor

    Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan stratejik limanlarını bir bir elinden çıkarıyor. , stratejik öneme sahip Dedeağaç ve limanının ardından limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturdu.

    ABD'nin hedefinin Avrupa'nın en büyük tersane inşa etmek istediği ifade edildi. ABD'nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan'daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca ABD, Yunanistan'daki tersaneleri de 6. Filo'nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor.

    İLK GÖRÜŞME WASHİNGTON'DA YAPILDI

    Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington'da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedildi.

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    Haberler Ekonomi Yunanistan ikinci stratejik limanını da elinden çıkarıyor