Bayraktar, keşfin Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliği ve gaz portföyünde gelecek yıllarda çok ciddi etkileri olacağına dikkati çekerek, "Kararlılıkla buna devam ediyoruz. Bu gazın 2023'te tüketicilere ulaştırılması için teknik, ekonomik ve teknolojik anlamda ciddi çalışmalar gerekiyor. Bu çalışmalara da eş zamanlı olarak başladık ve yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ VE 2021'DE BİTECEK GAZ KONTRATLARI

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ni kendi kıta sahanlığında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bölgede gösterdiğimiz tüm faaliyetler uluslararası hukuku gözeterek meşru bir şekilde yürütülmektedir. BM de Libya ile imzaladığımız anlaşmayı tescil etti. Türkiye'nin haklılığı ve işin hukuki temelli olduğu ortaya çıkmış oldu. Türkiye'nin enerjide ve ekonomide en önemli açmazlarından biri cari açık ve bunun temel sebeplerinden biri gaz ithalatı. Bunu azaltmak adına kararlılıkla imkanlarımız ne ise özellikle deniz aramacığını kararlılıkla devam ettireceğiz."