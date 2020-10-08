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    • Ekonomi
    • 08.10.2020 Gazete
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    Karantinadaki çalışana evde rapor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporu ile ilgili süreci kolaylaştırdıklarını belirtti.

    Karantinadaki çalışana evde rapor
    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporu ile ilgili süreci kolaylaştırdıklarını belirtti. Mevcut uygulamada Coronavirüs'e yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna işaret eden Selçuk, "Artık doktora müracaata gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi.
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