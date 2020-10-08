HABERİ ALANLAR ZİYLAN'I HAYIRSEVERLİĞİ İLE ANDILAR

Sosyal medyada vefat haberini alanlar Hacı Ahmet Ziylan'ı hayırseverliği ile andılar. İşte bazı yorumlar;

"Gözü gönlü bol yaşama gayesi insanlığa hizmet olan hayırsever işadamı Ahmet Ziylan amca hakka yürüdü Rabbim mekanını Cennet eylesin"

"Gaziantepli Hayırsever İşadamı Ahmet Muktad Ziylan, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ise başsağlığı diliyorum."

"Hacı Ahmet Ziylan Bey vefat etti. O, örnek bir müteşebbis, cömert bir hayırsever, başarılı bir iş adamı, Arif bir Anadolu insanı ve salih bir Müslüman idi. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah."