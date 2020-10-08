Altın fiyatları canlı takip 8 Ekim! Kapalıçarşı altın fiyatları yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik ne kadar?

Kapalıçarşı altın fiyatları! 8 Ekim altın fiyatları canlı takip! Yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik ne kadar sorusuna yatırımcılar yanıt arıyor. Altın fiyatlarında toparlanma çabası göze çarpmıştı. Bir önceki günkü kapanışta, çeyrek altın 771,00 lira, Cumhuriyet altını 3.157,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 476,00 liradan işlem görmüştü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gramı piyasalarda Perşembe günü 09:08 itibariyle 478 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise güne 777 – 784 TL seviyelerinden başlıyor.