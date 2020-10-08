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    • Ekonomi
    • 08.10.2020 09:15
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    • 08.10.2020 09:15
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    canlı takip 8 Ekim! yarım, çeyrek, gram, ons, ?

    8 Ekim canlı takip! Altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Güncel altın piyasasında inişli çıkışlı grafik devam ediyor. takibi yapanlar yarım, çeyrek, gram, ons, sorusuna yanıt arıyor. Dünkü kapanışta serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 476 lira olmuştu. İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta 771,00 liradan işlem görmüştü.

    takvim.com.tr
    Altın fiyatları canlı takip 8 Ekim! Kapalıçarşı altın fiyatları yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik ne kadar?

    Kapalıçarşı altın fiyatları! 8 Ekim altın fiyatları canlı takip! Yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik ne kadar sorusuna yatırımcılar yanıt arıyor. Altın fiyatlarında toparlanma çabası göze çarpmıştı. Bir önceki günkü kapanışta, çeyrek altın 771,00 lira, Cumhuriyet altını 3.157,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 476,00 liradan işlem görmüştü.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Altının gramı piyasalarda Perşembe günü 09:08 itibariyle 478 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise güne 777 – 784 TL seviyelerinden başlıyor.

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Cumhuriyet altını alış: 3.098,20

    Cumhuriyet altını satış: 3.119,70

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 1.552,40

    Yarım altın satış: 1.566,70

    GRAM ALTIN FİYATI

    477,02 - 479,22

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    478,78 - 478,87

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.886,97 - 1.887,47

    ATA ALTIN FİYATI

    3.142,01 3.220,07

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    267,13- 310,06

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    431,70 - 448,40
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    Haberler Ekonomi Altın fiyatları canlı takip 8 Ekim! Kapalıçarşı altın fiyatları yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik ne kadar?