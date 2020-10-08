



Elektrik faturası evde alınacak çeşitli önlemlerle azaltılabilir. Uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor:



● Elektriği en çok ne zaman kullanıyorsanız ona göre tarife seçin.



● Aylık 85 lira ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız, tedarikçinizi değiştirin.



● Elektrikli cihazları kullanmadığınız zaman fişten çekin.



● Geleneksel ampulleri düşük enerjili veya LED olanlarla değiştirin.







● Ütüyü iş bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Çamaşırları nemliyken ütüleyin. 60 yerine 40 derecede çamaşır yıkamak, yüzde 55 tasarruf yaptırır.



● Su ısıtıcılarındaki kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli.



● Evde iyi bir yalıtım yapılması, ısıtma ve soğutma ihtiyacında yüzde 20-30 arasında bir düşüş anlamına gelecektir.



● Buzdolabının iç ortam sıcaklığını 3 ile 7 derece arasında ayarlayın.



● Verimliliği yüksek beyaz eşya kullanın.