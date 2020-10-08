Elektrik faturası evde alınacak çeşitli önlemlerle azaltılabilir. Uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor:
● Elektriği en çok ne zaman kullanıyorsanız ona göre tarife seçin.
● Aylık 85 lira ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız, tedarikçinizi değiştirin.
● Elektrikli cihazları kullanmadığınız zaman fişten çekin.
● Geleneksel ampulleri düşük enerjili veya LED olanlarla değiştirin.
● Ütüyü iş bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Çamaşırları nemliyken ütüleyin. 60 yerine 40 derecede çamaşır yıkamak, yüzde 55 tasarruf yaptırır.
● Su ısıtıcılarındaki kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli.
● Evde iyi bir yalıtım yapılması, ısıtma ve soğutma ihtiyacında yüzde 20-30 arasında bir düşüş anlamına gelecektir.
● Buzdolabının iç ortam sıcaklığını 3 ile 7 derece arasında ayarlayın.
● Verimliliği yüksek beyaz eşya kullanın.
DOĞRU KOMBİ % 30 KAZANDIRIR
Kış mevsimi yaklaşırken, uzmanlar kombi alacaklara önerilerde bulundu. E.C.A. uzmanları, metrekareye göre kombi alınmasını önerdi. Kombinin kapasitesinin alanın tipi, metrekaresi, baktığı cephe/yön gibi özellikler ile uyumlu olması gerekiyor. Yeterli olmayan kombi, faturaları şişiriyor. ErP verimliliğine sahip yoğuşmalı kombiler, yüzde 30'a varan enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor.