Citigroup'a OCC'den 400 milyon dolarlık ceza

ABD Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC),ülkenin büyük bankalarından Citigroup'a risk yönetimi, veri yönetimi ve iç kontrollerdeki eksikliklerle ilgili 400 milyon dolar ceza verdi.

OCC'den yapılan açıklamada, söz konusu adımın, etkili risk yönetimi, veri yönetişim programları ve iç kontrollerde uzun süredir başarısız olması nedeniyle bankanın güvenli olmayan bankacılık uygulamalarına dayanılarak alındığı kaydedildi.

Açıklamada, risk yönetimi, veri yönetimi ve iç kontrollerdeki eksikliklerle ilgili Citibank'a 400 milyon dolarlık ceza verildiği bildirildi.

Öte yandan ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada da uzun süredir devam eden eksiklikleri nedeniyle Citigroup hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.