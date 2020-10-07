Sanayi sektörü ihracatı yılın en yüksek seviyesinde

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin sanayi ihracatı, eylülde geçen aya kıyasla yüzde 30,5 arttı. Söz konusu artış oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti. Sektör eylülde 12 milyar 277 milyon 958 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ocak-eylül dönemindeki dış satım hacmi 88 milyar 921 milyon 495 bin dolar oldu.

Sanayi ihracatı, Kovid-19'un yayılımının engellenmesi amacıyla tedbirlerin sıkılaştırıldığı nisan ayında 6 milyar 227,5 milyon dolarla Mayıs 2009'dan bu yana en düşük seviyeye inmişti. Bu dönemden sonra yükselişe geçen sektörün ihracatı, mayısta 7 milyar 103,8 milyon dolar, haziranda 10 milyar 218,9 milyon dolar ve temmuzda 11 milyar 476,8 milyon dolar olmuştu.

Küresel düzeyde vaka sayılarındaki artışın ekonomileri endişeye sevk etmesiyle ağustos ayında 9 milyar 410,9 milyon dolara inen sanayi ihracatı, eylülde ise toparlanma yolunda önemli bir sinyal vererek 12,3 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı.