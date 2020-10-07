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    • Ekonomi
    • 07.10.2020 16:33
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    • 07.10.2020 16:33
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    Son dakika: Araç sahipleri dikkat! ve motorine

    Son dakika haberleri... Sendikasından alınan bilgilere göre, 'da ortalama 6,75 liradan satılan in 6,91 lira olacak. Benzinin litresi 'da 6,70 liradan 6,86 liraya, 'de 6,77 liradan 6,93 liraya yükselecek.

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgilere göre, Ankara'da ortalama 6,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,91 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,86 liraya, İzmir'de 6,77 liradan 6,93 liraya yükselecek.

    Ankara'da ortalama 5,96 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,19 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,91 liradan 6,14 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 6,22 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam