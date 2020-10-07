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    • Ekonomi
    • 07.10.2020 16:31
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    • 07.10.2020 16:31
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    Palamuta rüzgar zammı

    1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sonrası tezgahlar balıklarla dolarken, Karadeni'de bu hafta esen sert rüzgarlar nedeniyle avcılıkta yaşanan düşüş nı arttırdı.

    Palamuta rüzgar zammı

    Karadeniz'de sert esen rüzgarla birlikte avcılıkta yaşanan düşüş palamut fiyatlarını artırdı.

    Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, bölgede rüzgarın hızının zaman zaman 20 kilometreye kadar çıktığını söyledi.

    Sert esen rüzgarın avcılığı olumsuz etkilediğini anlatan Tuncer, birkaç gündür rüzgar sebebiyle avcılıkta düşüş yaşandığını belirtti.

    Avcılığın azalmasıyla palamudun tane fiyatının bir anda 15 lira seviyesine yükseldiğine işaret eden Tuncer, "İki gün daha rüzgarın bölgemizde sert esmesini bekliyoruz. Meteorolojik veriler bunu gösteriyor. Dolayısıyla avcılıkta yaşanan düşüş tezgahlara yansıyor. Bir süredir tanesi 5-10 liradan satılan palamut şu an 15 liraya kadar yükseldi. Belki bu iki gün içinde daha da yükselecek." diye konuştu.

    Tuncer, balıkçılara sert esen rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarısında bulunarak, "Kötü durumlarla karşılaşmamak adına dikkati olunması gerekiyor." dedi.
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