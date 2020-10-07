Aylık kazancı dudak uçuklatıyor! Hayatta hiçbir şey için geç değil! 68 yaşında kurs aldı dünyaya satıyor!

Ceviz Fidanı Dikimi Nasıl Yapılır?

Aşılı ceviz fidanları ile bahçe kurulduğunda ağaçlar çeşidine göre 1-3 yıl içinde verime yatarlar. Dikim mesafeleri; ceviz fidanı büyük taç oluşturduğundan dikim mesafeleri geniş bırakılmalıdır. Ayrıca çeşit özellikleri bilinerek dikim mesafeleri bırakılmalıdır.

Örneğin Chandler ceviz fidanı (Amerikan cevizi) diğer ceviz fidanı çeşitlerine göre daha küçük taç oluşturduğundan daha kısa mesafeler bırakılabilir. Yine toprak özellikleri de bilinerek mesafeler ayarlanmalıdır.Örneğin, daha kıraç, besin maddesince zengin olmayan, sulama imkanları daha kısıtlı yerlerde daha kısa mesafeler, derin, humuslu, havalanan, uygun sulama yapılabilen yerlerde ceviz fidanları daha uzak mesafelere dikilebilir.

Aşılı ceviz fidanı dikim mesafeleri doğal koşullara ve bakım koşullarına göre değişirse de ceviz fidanlarında en ideal dikim aralıkları; çeşidine göre 10 x 10 m, 8 x 8 m, 8×4 m, 7×7 m'dir.