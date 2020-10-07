Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırından ceza yedi, bu gerekçeyle iptal edildi

"HATA PAYI OLABİLİR"

21 Eylül'de kararını veren mahkeme cezanın iptaline karar verdi. Gerekçe olarak ise şu ifadelere yer verildi: "Tüm dosya kapsamı incelendiğinde şehir yerleşim yeri içinde otomobiller için hız limiti 50 km olup yüzde 10 yasal tolarans ile 55 km olduğu, başvuranın hız miktarının ise 56 km/hız olmakla birlikte hız sınırı sadece 1 km/sa aştığı sabittir. Aradaki 1 km/sa hızın sürücü tarafından yol durumuna göre trafik akışına ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergelerinde fark edilmeyecek kadar düşük bir değerde olduğu görülmektedir. Radar aracının kalibrasyonunun kontrolü olsa dahi 1-2 km/sa hata payının hava ve çevre koşullarına göre kabul sayılabileceği anlaşılmakla itiraz edenin itirazı yerinde görülerek usulsüz düzenlenen tutanağın iptaline ve para cezasının kaldırılmasına karar verildi."